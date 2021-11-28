Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 3 tutuklama - Haberler
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Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 8 şahıs ve geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. 11 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uzun namlulu silahın da ele geçirildiği operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 3 tutuklama

Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 3 tutuklama

Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 3 tutuklama

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