Şanlıurfa'daki Terör Operasyonu
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince Viranşehir ve Siverek ilçelerinde 29 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA