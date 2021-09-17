Şanlıurfa'daki Taşıkara Barajı'nda çalışmalar devam ediyor - Haberler
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Şanlıurfa'daki Taşıkara Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'daki Taşıkara Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapımı devam eden Taşıkara Barajı'nın tamamlanmasıyla 3 bin 50 dekar tarım arazisinin sulanacağını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapımı devam eden Taşıkara Barajı'nın tamamlanmasıyla 3 bin 50 dekar tarım arazisinin sulanacağını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin Şanlıurfa'ya yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

DSİ'nin modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduğu aktarılan açıklamada, modern sulama sayesinde verimde artış, üretimde çeşitlilik ve gelirde artış sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Siverek ilçesindeki Taşıkara Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Çalışmaları devam eden Şanlıurfa Siverek Taşıkara Barajı'nın tamamlanması ile depolanacak su ile 3 bin 50 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Baraj gövde kazıları, su alma yapısı, kondüvi, enjeksiyon, ve gövde inşaatının yüzde 80 oranında tamamlandığını aktaran Yıldız, açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"Baraj gövde dolgu imalatlarına devam edilmektedir. Dolusavak imalatları ile vana odası imalatları yapılacaktır. Temelden yüksekliği 38,25 metre ve su depolama kapasitesi 3,144 hm3 olan Şanlıurfa Siverek Taşıkara Barajı'nın tamamlanması sonucunda 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 687 bin 598 TL katkı sağlanması hedefleniyor."

Şanlıurfa'daki Taşıkara Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri
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