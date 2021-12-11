Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl'de restorasyon çalışması başlatıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği, tarihi Balıklıgöl'de restorasyon çalışmaları başlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıklıgöl'ün doğu kemerlerinin bulunduğu platformda çökme ve çatlaklar meydana geldiği, revakların kemer ve sütunlarında açılmalar olduğu, zeminde oturmalar olması nedeniyle statik sorunların var olduğu tespit edildi.

Yapı ve çevresinin ziyarete açık olması nedeniyle gerekli güvenlik tedbirleri alınarak sorunun çözümü için Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden teknik destek alındı ve çalışmalar başlatıldı.

Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna gerekli başvurular yapılarak çalışma izinleri alındı.

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda başlatılan restorasyon çalışmalarının, en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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