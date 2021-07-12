Şanlıurfa'daki Siverek Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki hükümlüler tarımsal üretim yaparak meslek öğreniyor

Şanlıurfa'daki Siverek Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki hükümlüler, geniş tarım arazilerinde çiftçiliği öğrenerek cezaları süresince tarımsal ürünler yetiştiriyor.

Şanlıurfa'daki Siverek Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki hükümlüler, geniş tarım arazilerinde çiftçiliği öğrenerek cezaları süresince tarımsal ürünler yetiştiriyor.

İşyurdu Müdürlüğüne bağlı Tarım Ürünleri Üretim iş Kolunda çalışan hükümlüler tarafından şubat ayında 160 dönüme ekimi yapılan buğdayın sulaması, yabani otlardan temizlenmesi gerçekleştirildi. Buğdayın hasat dönemine kadar tarlada çalışan hükümlüler, çiftçiliği öğrenirken cezalarını da infaz ediyor. Üretimin her aşamasında yer alan hükümlüler, yetiştirdikleri buğdayın hasat dönemine de katıldı.

Siverek Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürü Mehmet Zekioğlu geçen yıl kavun ve karpuz üretiminin yapıldığı alanda bu yıl buğday ektiklerini ifade etti.

İşyurdu Müdürlüğünün desteğiyle üretimi sürdürdüklerini aktaran Zekioğlu, "Buğdayımızın hasadının ardından ikinci ürün olarak mısır, ekmeyi düşünüyoruz. Pandemi nedeniyle hükümlülerimizin sayısının az olmasına rağmen personelimizin de desteğiyle tarlamızı sulayarak güzel bir verim elde ettik. " dedi.

Bu süreçte çalışan hükümlülere belirli bir gündelik ödendiği gibi iaşe bedellerinin de alınmadığını ve sigortalarının yapıldığını vurgulayan Zekioğlu, "Bütün bunların yanında hükümlülerimizi toprakla buluşturuyoruz ki en azından zamanlarını bu sayede değerlendirmiş oluyorlar. Buradan ayrıldıktan sonra hem çiftçiliği öğrenmiş olur hem de ailesine faydalı bireyler olurlar. İnsanımızı kazanmaya çalışıyoruz tabi bütün bunları İşyurdu desteğiyle yapıyoruz. " diye konuştu.

Zekioğlu, ürettikleri ürünün, Siverek zahireciler borsasında satışını da yaptıklarını ifade etti.

"Toprak işlerini ve çiftçiliği bilmiyordum"

Hükümlülerden R. Y, toprakla iç içe olduğu için mutlu olduğunu söyledi. "Toprak işlerini ve çiftçiliği bilmiyordum. Benim için yeni bir iş, hem öğrenmek hem de katkı bulunmak için çalıştım. " diyen R. Y, "Buğday ekiminin ardından tarlada sulama, gübre atma ve yabani otlar temizledik ve şimdi de hasada başladık. Nihayetinde emek verdik, toprakla buluştuk. Kapalı ortamda toprak bulamazsınız, şimdi ise toprağın içindeyiz. Çalışıp emek verdik, bugün verdiğimiz emeğin hasadını görünce mutlu oluyoruz. " ifadelerini kullandı. AA

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Kaynak: Habermetre