Şanlıurfa'daki silahlı kavgada yaralananlardan biri hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'daki silahlı kavgada yaralananlardan biri hayatını kaybetti

08.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:54
Şanlıurfa'daki silahlı kavgada yaralananlardan biri hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 6 kişiden biri hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 6 kişiden biri hayatını kaybetti.

Kırsal Özgören Mahallesi'nde dün akşam, akraba olan Doğan ailesinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada ağır yaralanan Fevzi Doğan, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan Mehmet, Mahmut, İbrahim, Halil ve İsmail Doğan'ın ise çeşitli hastanelerde tedavileri devam ediyor.

Mahallede güvenlik önlemine devam eden jandarma ekiplerinin olaya karıştığını belirlediği bazı kişileri gözaltına aldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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