Şanlıurfa'daki silahlı kavga

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında çıkan, 3 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın gözaltına alınan zanlısı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan İbrahim Halil (32), Murat (35) ve Ramazan Güven kardeşlerin (38) hayatını kaybettiği, baba Mehmet Güven'in (68) yaralandığı silahlı kavganın zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, A.Ç. (48) olduğunu belirledikleri zanlının, Karaköprü ilçesinin Maşuk mevkisinde bir evde saklandığını tespit etti.

Polis ve jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.Ç. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA