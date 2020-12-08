Son Dakika | ŞANLIURFA - Savcılar Sitesi saldırısının faillerine 82'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | ŞANLIURFA - Savcılar Sitesi saldırısının faillerine 82'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

08.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:43

Son dakika haber... Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2017'de bir çocuk ile bir bekçinin şehit düştüğü, 79 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili firari iki PKK'lı terörist hakkında, 82'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2017'de bir çocuk ile bir bekçinin şehit düştüğü, 79 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili firari iki PKK'lı terörist hakkında, 82'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Viranşehir'de 17 Şubat 2017'de Savcılar Sitesi'ne yapılan, 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ve bekçi İbrahim Kete'nin şehit olduğu, 79 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında saldırının faillerinin PKK'lı teröristler A.U. ve M.F. olduğu tespit edildi.

Hazırlanan iddianamede, firari sanıklar hakkında, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma, kasten adam öldürme ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından 82'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Sanıkların ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kamu malına zarar verme, patlayıcı madde bulundurma ve yağma suçlarından da çeşitli oranlarda cezalandırılmaları istendi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianame, inceleme sonrası kabul edildi.

Saldırının detayları iddianamede

Olayın detaylarına yer verilen iddianamede, saldırıda kullanılan aracın, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde evine ekmek götürmek amacıyla dışarı çıkan ancak teröristler tarafından yolu kesilen vatandaştan gasbedildiğinin belirlendiği bildirildi.

İddianamede, aracı gasbedilen ve örgüt mensuplarınca ilçe kırsalında eli bağlı vaziyette alıkonulan kişinin, saldırı sonrası serbest bırakılınca durumu jandarma ekiplerine bildirip teröristlerin eşkalini verdiği kaydedildi.

Adliye lojmanlarının kullanılamaz hale geldiği saldırıda çok büyük bir patlama çukurunun oluştuğu aktarılan iddianamede, çevredeki bina ve araçların da ağır hasar gördüğü ifade edildi.

İddianamede, uzaktan kumandayla gerçekleştirilen saldırıda, bir tonu aşkın TNT ve diğer karışım patlayıcıların kullanıldığı, saldırı sonrası basıncın etkisiyle parçaların yaklaşık 500 metrelik bir alana yayıldığı bilgisine yer verildi.

Teröristlerden biri 4 ayrı terör saldırısının da faili çıktı

Olay yeri inceleme tutanakları, adli tıp raporları, tanık beyanları ve mağdur şikayetlerine yer verilen iddianamede, terörist A.U'nun 4 ayrı saldırıyı daha gerçekleştiren fail olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede, 2017'de Mardin'de düzenlenen ve 7 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda teröristlerin üzerinde eline geçirilen defterde, sanıklardan A.U'nun gerçekleştirdiği terör saldırılarına dair not bulunduğu ifade edildi.

Terörist A.U'nun 2016 yılında Viranşehir'deki Karakuzu Jandarma Komutanlığına bağlı personelin yol kontrolü sırasında gerçekleştirilen ve Uzman Çavuş Erdi Demirer'in şehit düştüğü terör saldırısının da faili olduğunun anlaşıldığı bilgisi iddianamede yer aldı.

Teröristin ayrıca 2016'da Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde polis ekibine yönelik el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırı ve 3 polisin yaralandığı başka bir olay ile aynı yıl hiç kimsenin zarar görmediği Viranşehir-Diyarbakır kara yolunun 18. kilometresinde meydana gelen patlamanın da faili olduğu tespit edildi.

A.U. hakkında bu saldırılarla ilgili ayrıca soruşturma yürütülüyor.

Son Dakika | ŞANLIURFA - Savcılar Sitesi saldırısının faillerine 82'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Son Dakika | ŞANLIURFA - Savcılar Sitesi saldırısının faillerine 82'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Son Dakika | ŞANLIURFA - Savcılar Sitesi saldırısının faillerine 82'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Son Dakika | ŞANLIURFA - Savcılar Sitesi saldırısının faillerine 82'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Dürümlü katliamı sanığına 17 kez ağır müebbet hapis cezası onandı
Son dakika gündem: Dürümlü katliamı sanığına 17 kez ağır müebbet hapis cezası onandı
Son Dakika! Cinsel saldırıdan tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı'nın 24,5 yıl hapsi istendi
Son Dakika! Cinsel saldırıdan tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı'nın 24,5 yıl hapsi istendi
Cumhuriyet savcısının oturduğu sitedeki 6 daireye giren hırsızlar yakalandı
Cumhuriyet savcısının oturduğu sitedeki 6 daireye giren hırsızlar yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Hulusi Akar Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Yıldız Tilbe Haluk Bilginer Aras Bulut İynemli
Spor Sörloth Samatta Ozan Tufan Serdar Aziz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Türk Kaza Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | ŞANLIURFA - Savcılar Sitesi saldırısının faillerine 82'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 11:43:25. #1.15#
title