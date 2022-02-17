Şanlıurfa'daki Savcılar Sitesi saldırısı şehidi İbrahim Kete, şehit olacağını hissetmiş

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat 2017'de terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan bekçi İbrahim Kete, aradan geçen zamana rağmen unutulmuyor.

PKK'lı teröristlerin Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçta düzenlediği saldırının üzerinden 5 yıl geçti.

Şehit İbrahim Kete'nin arkadaşları ile Şanlıurfa Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Koyuncu, baba Kasım Kete'yi ziyaret etti.

Duygularını AA muhabiriyle paylaşan şehidin arkadaşlarından İbrahim Bilek, çok sevdikleri bir dostu kaybetmenin üzüntüsünü halen yaşadıklarını söyledi.

Şehit Kete ile beraber uzun yıllar arkadaşlık ettiğini anlatan Bilek, "Çocukluğumuz onla geçti beraber çok vakit geçirdik. Beraber ziyaretlere gidiyorduk birçok işte şantiyelerde beraber çalıştık. İbrahim'de farklı bir vatan aşkı ve sevdası vardı. Allah da şehitliği ona nasip etti. Bir gün işe gelirken yolda kaza yapıyor. Araba devrilecek gibi olmuş ama kıl payı kurtulmuş. Geldi bana kazayı anlattı. 'Keşke ölümüm böyle olmasa da görevdeyken Allah bana şehitliği nasip etsin' derdi. Gerçekten istersen Allah sana nasip ediyor demek ki o gerçekten şehitliği istiyordu Allah'ta ona nasip etti. Vefat etmeden 40 gün önce tavrı öyle çok değişti ki inanamazsınız. Namaz kılmıyordu, namaz kılmaya başladı, Çok cana yakın olmaya başladı. Demek ki belki de o da şehit olacağını anlamış yani. Vatan sağ olsun." diye konuştu.

"Şehitlik mertebesini istemişti"

Şehidin arkadaşlarından Mehmet Satum da bayrak sevdalısı bir arkadaşının şehit olmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Şehidin herkes tarafından sevildiğini vurgulayan Satum, "İbrahim vatanseverliğiyle bilinen bir insandı. Şehitlik mertebesine ulaşmayı kendisi daha önce de istemişti. 'İnşallah devlet işine girersem şehit olmak istiyorum' diye arzusu vardı. Nitekim şehit oldu Allah rahmet eylesin. İbrahim çok iyi bir insandı hayatında da herkes onu sever sayardı. Kimseye zararı yoktu." dedi.

Şanlıurfa Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Koyuncu ise tüm güvenlik güçleriyle beraber son terörist kalıncaya kadar kararlı mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Korucu ve bekçilerin daha çok vatan ve millet sevdalılarından seçildiğini vurgulayan Koyuncu, "İbrahim Kete çok değerli ailesiyle birlikte devletimizin yanında duran bir şahsiyetti. Bizim de aile dostumuzdur. Bekçi ve korucu alımlarında öncelik vatanını, bayrağını, devletini, milletini daha çok sevenlere veriliyor. İbrahim kardeşimizin de böyle aşırı bir vatan ve bayrak sevgisine sahipti. Seçildikten 6 ay sonra bombalamada kardeşimizi şehit verdik. Bu vatan uğruna kanımızın son damlasına kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Şehidin adını oğlu yaşatıyor

Şehidin babası Kasım Kete de oğluyla gurur duyduğunu belirtti. Oğlunun şehadetinden sonra bir oğlunun dünyaya geldiğini, İbrahim'in ismini oğluna verdiklerini dile getiren Kete, "Şimdi oğlumun acısı yüreğimde ama torunum var aynı adı taşıyor o da İbrahim Kete'dir. Biz onunla teselli oluyoruz. Sanki oğlum şehit olmamış gibi torunumla gurur duyuyor teselli oluyorum. Vatan sağ olsun. Torunum aynı babası gibi sabahları erkenden yanıma geliyor. Benimle çıkıp gezmek istiyor aynı babası da öyleydi. Huyu aynı babasına çekmiş gibi geliyor biz de bundan memnun kalıyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat 2017'de Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında mahalle bekçisi İbrahim Kete şehit olmuş, 11 yaşındaki Oktay Günak hayatını kaybetmiş, 48 kişi de yaralanmıştı.