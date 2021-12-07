Şanlıurfa'daki PKK Operasyonunda Sözde Eyalet Sorumlusu Etkisiz Hale Getirildi

ŞANLIURFA (Habermetre) - Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca, Şanlıurfa, Bozova, Hacılar köyünde bir PKK/KCK Terör Örgütü mensubunun saklandığı bilgisine istinaden operasyon gerçekleştirildi. Emniyet İHA destekli operasyonda Özel Harekat Şube Müdürlüğü timlerinin, "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen örgüt mensubunun örgütün -sözde- GAP RIHA Eyalet sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç olduğu tespit edildi. Örgüt mensubuyla birlikte; 1 tabanca, 2 el bombası, 1 termal gözlük ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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