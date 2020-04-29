Şanlıurfa'daki pasajlarda 'koronavirüs' sessizliği ŞANLIURFA'da, özellikle Çin'den ithal edilen ürünlerin satışını yapan esnafın bulunduğu pasajlar, koronavirüs salgını sonrası ürün gelmemesi ve insanların da alışverişe çıkmamasıyla tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

ŞANLIURFA'da, özellikle Çin'den ithal edilen ürünlerin satışını yapan esnafın bulunduğu pasajlar, koronavirüs salgını sonrası ürün gelmemesi ve insanların da alışverişe çıkmamasıyla tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

Başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinden getirilen ithal ürünlerin dağıtım merkezi konumunda olan Şanlıurfa'daki pasajlar, koronavirüs nedeniyle tenhalaştı. 'Evde kal' çağrıları nedeniyle birçok esnafın iş yerini açmadığı pasajlara, dışarı çıkanların da sayısının azalmasıyla kimse uğramaz oldu. Pasajlar, en sessiz günlerini yaşamaya başladı.

Kentte 6 büyük pasaj olduğunu ve bunların doğu ile batıyı birbirine bağlayan köprü görevi gördüğünü belirten Japon Pasajı Dernek Başkanı Mehmet Toprak, "Bu pasajlarda Çin gibi ülkelerden getirilen mallar, tüm Türkiye'ye pazarlanır. Sınır kapılarının kapatılmasıyla zaten buraya mal gelmiyor. Salgından dolayı insanlar da dışarı çıkmadı, esnafımız da kendi sağlığı için iş yerini açmamaya başladı. Bu nedenle pasajlar tarihinin en sessiz, en tenha günlerini yaşıyor" dedi.

Avrupa Pasajı Dernek Başkanı Halil Gül ise sınır kapılarının kapatılmasının ardından Çin'den ithal ettikleri ürünleri bazı iş insanlarıyla ortak fabrika kurarak Türkiye'de imal etmeye başladıklarını kaydetti.

Kaynak: DHA