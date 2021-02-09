Şanlıurfa'daki metal blok 4 gün sonra gizemli şekilde ortadan kayboldu

Şanlıurfa'daki metal blok 4 gün sonra gizemli şekilde ortadan kaybolduŞANLIURFA'da, 4 gün önce kim tarafından dikildiği öğrenilemeyen 3 metre yüksekliğindeki metal blok, konulduğu gibi bu kez de gizemli bir şekilde ortadan kayboldu.

Şanlıurfa'daki metal blok 4 gün sonra gizemli şekilde ortadan kayboldu

ŞANLIURFA'da, 4 gün önce kim tarafından dikildiği öğrenilemeyen 3 metre yüksekliğindeki metal blok, konulduğu gibi bu kez de gizemli bir şekilde ortadan kayboldu.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki bir tarlada 5 Şubat Cuma günü metal blok konuldu. Göktürk alfabesiyle üzerinde 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı olan metal bloğun, kimler tarafından ne amaçla konulduğu araştırılırken, bu sabah bölgeye giden mahalle sakinleri, monolit benzeri yapının yerinde olmadığını fark etti. Metal bloğun kim veya kimler tarafından dikilip, yine ne şekilde kaldırıldığına dair şu ana kadar herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi. Gizemli bir şekilde dikilip 4 gün sonra gece kaldırılan metal bloğun nereye götürüldüğü araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı