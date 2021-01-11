ŞANLIURFA - Lojistik deposu yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ŞANLIURFA - Lojistik deposu yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı

11.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:55

Şanlıurfa'da 4 saatte söndürülebilen lojistik deposundaki yangının soğutma çalışmaları tamamlandı, polis ekipleri incelemede bulundu.

Şanlıurfa'da 4 saatte söndürülebilen lojistik deposundaki yangının soğutma çalışmaları tamamlandı, polis ekipleri incelemede bulundu.

Harran Üniversitesi Osmanbey yerleşkesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) ait lojistik deposunda çıkan yangının ardından gece boyu sürdürülen soğutma işlemleri de tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de depoya gelerek çalışma yaptı. Olay yerinde görüntü ve fotoğraf çeken ekipler, alanı dolaşarak notlar aldı.

Üç bloktan oluşan deponun, içindeki malzemelerin tamamen yanması ve çatıların da çökmesi nedeniyle tamamen enkaza dönüştüğü görüldü.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.

Dün lojistik deposunda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alınmış, olay nedeniyle yaklaşık 8 milyon liralık hasar oluştuğu belirtilmişti.

ŞANLIURFA - Lojistik deposu yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı
ŞANLIURFA - Lojistik deposu yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı
ŞANLIURFA - Lojistik deposu yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı
ŞANLIURFA - Lojistik deposu yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ömer Çelik Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Oğuzhan Koç Serdar Ortaç Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Tolga Ciğerci Emre Taşdemir Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ŞANLIURFA - Lojistik deposu yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 11:55:49. #1.14#
title