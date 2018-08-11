Şanlıurfa'daki Küçükbaş Kurbanlıklara "Büyük" İlgi

HALİL FİDAN - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Şanlıurfa'da, meralarda yetiştirilmesi dolayısıyla ilgi gören küçükbaşlar, Kurban Bayramı öncesi aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu büyük kentlerdeki pazarlara gönderiliyor.

Bölgede özellikle birkaç yıl önce ekonomik nedenlerle hayvanlarını satmak zorunda kalan birçok besici, son dönemlerde devletin geliştirdiği proje ve sağladığı desteklerle yeniden bu işe yöneldi.

Bu sayede hayvan sayısının her geçen yıl arttığı kentte, yaklaşık 2 milyon küçükbaş hayvan varlığı bulunuyor. Başta Siverek, Viranşehir ile Haliliye ilçelerinin kırsal bölgelerinde merada otlatılarak yetişen hayvanların bundan dolayı etleri daha sağlıklı ve lezzetli oluyor.

Şanlıurfa'da besicilik yapan vatandaşlar Kurban Bayramı'na kısa süre kala yoğun çalışma yürütüyor.

Uzun ve zahmetli bir yolculuğun ardından yetiştirdikleri hayvanları pazarlara getirmeye başlayan üreticiler, fiyatların istenilen seviyede olduğunu ve bereketli bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Küçükbaş hayvanlar, kentin birçok noktasında kurulan pazarların yanı sıra özellikle İstanbul, İzmir gibi kentlerden gelen alıcılara satılıyor.

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın yaklaşmasıyla pazarda yoğunluk yaşandığını ve talebi karşılamakta zorlandıklarını söyledi.

"Merada yetişen hayvanın eti daha lezzetli"

Bölgede yetişen ve etlerinin lezzetli olmasıyla bilinen küçükbaşların Şanlıurfalıların yanı sıra Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen esnaftan da ilgi gördüğünü anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bölgemizde ve çevre illerde koyunlar genelde merada yetişiyor ve bu sayede etleri çok daha lezzetli oluyor. Bundan dolayı bu hayvanlara hem Şanlıurfa'dan hem de büyük kentlerden aşırı talep var. Bu talebi karşılamaya çalışıyoruz. Kurban Bayramı öncesi 200 bin civarında küçükbaş hayvanı Türkiye'nin farklı illerine göndermeyi planlıyoruz. İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Denizli gibi illere yoğun bir şekilde hayvan sevkiyatımız sürüyor. Bu yoğunluğumuz bayram bitene kadar artarak devam edecek, pazar esnafı olarak ilgiden memnunuz."

Harran Üniversitesi (HRÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu ise kurbanlık tercihinin yöreden yöreye değiştiğini, bunda da damak tadının etkili olduğunu söyledi.

Merada otlayan hayvanların etlerinin ahırda beslenilen hayvanların etlerinden daha lezzetli olduğuna dikkati çeken Hayoğlu, "Merada gezen hayvanlar farklı yerlerde ve farklı bitkiler tükettiği için eti çok daha kaliteli ve lezzetli olur. Doğal olmayan fenni yemle ahırda beslenen hayvanların etleri ise bunlara göre daha yağlı ve biraz lezzetsiz olabiliyor. Bu anlamda mümkünse kurbanlık alırken merada yetişen hayvanların tercih edilmesini önerebiliriz." dedi.

Besiciler için "çifte bayram"

Binbir emekle hayvanlarını bugüne hazırlayan besiciler, sabahın ilk ışıklarında hayvanlarını pazarlara ulaştırıp kurban ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarla kıyasıya bir pazarlığa girişiyor.

Yıllardır hayvancılıkla uğraşan vatandaşlardan Ramazan Çiftbudak, zor bir mesleği icra ettiklerini ve uzun süredir Kurban Bayramı'na hazırlandıklarını ifade etti.

Bayrama sayılı günler kala tatlı bir yorgunluk yaşadıklarını dile getiren Çiftbudak, "Neredeyse tüm aile gece gündüz çalıştık. Şimdi ise heyecanlıyız, inşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Koyunlarımızı merada otlatarak besliyoruz, yem ve ilaç pek kullanmıyoruz, böyle olunca etleri daha lezzetli ve sağlıklı oluyor. Bundan dolayı farklı illerden özel müşterilerimiz oluyor. Lezzetli et için vatandaşlarımızı Şanlıurfa'daki pazara bekliyoruz." diye konuştu.