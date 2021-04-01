Şanlıurfa'daki kazada ölen 5 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi
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Şanlıurfa'daki kazada ölen 5 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'daki kazada ölen 5 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi

ŞANLIURFA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

ŞANLIURFA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale karayolunun 20'nci kilometresindeki Uğurlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Mustafa Boğa yönetimindeki 34 SY 4531 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 35 AJS 226 plakalı otomobile kafa kafaya çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobillerdeki Mustafa Boğa, Süleyman Bütün, Ahmet Gün ile amca çocukları olan Mehmet Alpak, Hadi Alpak ve İbrahim Alpak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarılarak hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan, Süleyman Bütün, Ahmet Gün, Mehmet Alpak, Hadi Alpak ve İbrahim Alpak, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazelerin teslimi sırasında yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Kazada ölen ve birbiriyle amca çocukları olan Mehmet Alpak, Hadi Alpak ve İbrahim Alpak'ın Uğurlu Mahallesinde, Süleyman Bütün ve Ahmet Gün'ün ise Harran'da toprağa verileceği belirtildi.

Kazada ağır yaralanan Mustafa Boğa'nın tedavisi ise sürüyor.


Şanlıurfa'daki kazada ölen 5 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi
Şanlıurfa'daki kazada ölen 5 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi
Şanlıurfa'daki kazada ölen 5 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi
Şanlıurfa'daki kazada ölen 5 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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