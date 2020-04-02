Şanlıurfa'daki Karahantepe Türkiye'nin yeni yüzü olacak
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Göbeklitepe, Şanlıurfa, Türkiye, Kültür Sanat

Şanlıurfa'daki Karahantepe Türkiye'nin yeni yüzü olacak

ŞANLIURFA'da bulunan Göbeklitepe'deki dikili taşlarla benzerlik gösteren ve ilk belirlemeye göre neolitik döneme ait T şeklinde 250 dikilitaşın bulunduğu Karahantepe Türkiye'nin yeni yüzü olma yolunda.

02.04.2020 20:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:51
Şanlıurfa'daki Karahantepe Türkiye'nin yeni yüzü olacak

ŞANLIURFA'da bulunan Göbeklitepe'deki dikili taşlarla benzerlik gösteren ve ilk belirlemeye göre neolitik döneme ait T şeklinde 250 dikilitaşın bulunduğu Karahantepe Türkiye'nin yeni yüzü olma yolunda. 

Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO), 'Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki varlıklar arasında bulunan ve dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olan Göbeklitepe'dekilere benzeyen taşların yer aldığı Karahantepe'de geçen yıl başlanılan kazı çalışmaları heyecan yarattı. Her gün yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Göbeklitepe'ye alternatif olan Karahantepe 'T' şeklinde 250 dikilitaşın toprak altından gün yüzüne çıkarılması heyecanla bekleniyor. Şanlıurfa'da kültür envanterinin tespiti için başlatılan çalışmalar sırasında, kent merkezine 46 kilometre mesafedeki Tek Tek Dağları Milli Parkı içindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında, araştırmacılar tarafından 1997 yılında yapılan yüzey çalışmasında Karahantepe'deki toprak altında bulunan yapılar fark edildi.

3 YIL ÖNCE YÜZEY ÇALIŞMASINA BAŞLANILDI

Bölge halkınca 'Keçilitepe' olarak da bilinen alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof.Dr. Necmi Karul başkanlığında 3 yıl önce 'Göbeklitepe Kültürü ve Karahantepe Kazıları' Projesi kapsamında yüzey araştırma çalışması başlatıldı. Bu araştırmalarda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait 'T' biçiminde dikili taşlar tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınan izinle İstanbul Üniversitesi'nce Prof.Dr. Necmi Karul başkanlığında bölgede ilk kazı çalışmalarına geçen yıl başlandı. Karahantepe Kazı Başkanı Prof.Dr. Karul, bölgede Göbeklitepe ile aynı dönemde olduğu tahmin edilen 12 noktanın bilindiğini bunlardan birinin ise Karahantepe olduğunu söyledi. Hava şartları ve koronavirüs tedbirleri kapsamında bahar ayında yapılması planlanan kazı çalışmalarının ertelendiğini ifade eden Karul, "Kültür Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe'de yürütülen çalışmalara çok önem veriyor. Burası gelecekte Türkiye'nin yeni yüzü olacağını ümit ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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