Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davası

27.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:30

Şanlıurfa'da, FETÖ/PDY'nin sözde "il imamı" olduğu iddia edilen Osman Nuri Karabaş'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olma kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından yargılanan tutuklu sanık Karabaş ile avukatı katıldı.

Sanık Karabaş, herhangi bir suç işlemediğini belirterek hakkındaki iddiaları ve tanık beyanlarını kabul etmedi.

Mahkeme, sanığın aynı suçlardan tutuklu yargılanan eşi Pembe Karabaş ile dosyasının birleştirilmesine ve sanık Osman Nuri Karabaş'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Kaynak: AA