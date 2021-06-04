Şanlıurfa'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi
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Şanlıurfa'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

Şanlıurfa'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Kaza, Siverek-Çermik karayolunun 25'inci kilometresinde öğle saatlerinden sonra meydana geldi. İddiaya göre, içinde 5 kişinin bulunduğu 27 BRR 19 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kayboldu. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, kırsal Eskihan Mahallesi yakınlarında köprü demir korkuluklarına çarpıttıktan sonra aşağıya uçtu. Meydana gelen feci kaza sonucu araçta bulunan İbrahim Canan, Rukiye Uzman, Ali Canan, Şaziment Korkmaz ve Fatime Canan hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri, hurdaya dönen araçtan 5 kişinin cansız bedenini çıkararak Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Olay yerinde jandarma ekipleri ise güvenlik önlemeleri alarak karayolunun ulaşımını kontrollü bir şekilde sağladı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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