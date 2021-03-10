Şanlıurfa'daki feci kaza kamerada
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Şanlıurfa'daki feci kaza kamerada

10.03.2021 13:48 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:54
Şanlıurfa'daki feci kaza kamerada

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşlı kadının yaya geçidinde yürürken hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşlı kadının yaya geçidinde yürürken hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kamyonetin çarpmasıyla metrelerce havaya fırlayarak yere çakılan ve hayatını kaybeden kadının çocukları, kusurlu bulunan sürücünün tutuklanmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda iddiaya göre, İ.H.C. idaresindeki 06 CDE 379 plakalı Ford marka kamyonet, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Aliye Asoğlu'na (75) çarptı. Kazada ağır yaralanan Asoğlu, kaldırıldığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşlı kadının çocukları, iddiaya göre sürücü İ.H.C.'nin yaya geçidinde 30 kilometre hızla ilerlemesi gerekirken, yaklaşık 120 kilometre hızla ilerlemesi sonucu meydana gelen kazada annelerinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yaşlı kadının çocukları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e seslenerek, yardım istedi.

Yaya geçidinde annesi ile birlikte yürürken kazaya maruz kaldıklarını belirten yaşlı kadını kızı Besra Şahbaz, "Yaya geçidinde son hızla gelip anneme çarptı. Araçta 4 kişi vardı. Araçtan inmediler, anneme yardım etmediler. Annem mezarda, çarpan sürücü ise elini dışarda geziyor. Trafik ekipleri, sürücüyü suçlu bulduğu halde, şikayetçi olduğumuz halde hakim sürücüyü serbest bırakıyor. Sürücünün tutuklanarak cezaevine gönderilmesini istiyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Lütfen bize yardım edin" dedi.

Yaşlı kadının diğer iki kızlardan Nesrin Karahanlı ve Zeliha Can da, açıklamalarında annelerine çarpan sürücünün cezalandırılmasını istedi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'daki feci kaza kamerada
Şanlıurfa'daki feci kaza kamerada
Şanlıurfa'daki feci kaza kamerada
Şanlıurfa'daki feci kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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