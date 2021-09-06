Şanlıurfa'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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Şanlıurfa'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ'a finansman desteği sağladıkları öne sürülen kişilerin yakalanması için kent merkezi ve Birecik ilçesindeki bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 21 Ağustos'taki operasyonda 5 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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