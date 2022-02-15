Şanlıurfa'daki cinayette 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

ŞANLIURFA'da para meselesi yüzünden çıkan tartışmada Mustafa Akçabay'ın (35) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Beykapısı Mahallesi'nde cumartesi günü akşam saatlerinde Mustafa Akçabay, evine doğru yürürken yanına gelen kişiyle aralarında çıkan tartışmada tabancayla vuruldu. Yaralanan Akçabay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ikinci el ürün satışı yapan Akçabay'ın para meselesi yüzünden öldürüldüğünü belirledi. Olayla ilgili cinayet şüphelisinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.