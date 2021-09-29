Şanlıurfa'daki cinayetin zanlısı Adana'da yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'daki cinayetin zanlısı Adana'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'daki cinayetin zanlısı Adana'da yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan cinayet zanlısı Adana'da yakalandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan cinayet zanlısı Adana'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesi Eski Urfa Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Haşim Mustafa Türk (58) henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda olayın failinin M.T. isimli şahıs olduğu ve karayoluyla Adana'ya gittiği tespit edildi. Şanlıurfa ve Adana polisince düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Zanlının Viranşehir ilçesindeki evinde arama yapan polis ekipleri, bir tabanca ve 6 mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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