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Şanlıurfa'daki camilerde yağmur duası okundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şanlıurfa'daki camilerde yağmur duası okundu

Kurak geçen mevsim nedeniyle Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa'da cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası okundu.

ŞANLIURFA (İHA) - Kurak geçen mevsim nedeniyle Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa'da cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası okundu.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa'da sonbaharda yeteri kadar yağmur yağmaması çiftçileri kara kara düşündürüyor. Bu ay içerisinde ekinlerini toprakla buluşturan çiftçiler, yağmurun yağması için umutla bekliyor. Kasım ayı ortası olmasına rağmen yağmur yağmaması nedeniyle kentteki bütün camilerde yağmur duası okundu. Cuma namazına giden vatandaşlar, namazlarını kıldıktan sonra yağmur yağması için ellerini semaya açarak dua etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'daki camilerde yağmur duası okundu

Şanlıurfa'daki camilerde yağmur duası okundu

Şanlıurfa'daki camilerde yağmur duası okundu

Şanlıurfa'daki camilerde yağmur duası okundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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