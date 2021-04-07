Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Siverek'te bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Siverek'te bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gerger Caddesi'ndeki bir iş yerinde dün iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, silahların kullanıldığı ve bir kişinin yaşamını yitirdiği kavganın ardından inceleme başlatıldı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmanın ardından silahlı kavgaya karıştıkları belirlenen Recep Ü, Ramazan Ü, Enes Ü. ve Abubekir Ü. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Recep Ü. ve kardeşi Ramazan Ü. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siverek ilçesinde dün meydana gelen silahlı kavgada Selim Ü. hayatını kaybetmiş, Ali Ü. ise yaralanmıştı.

Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Siverek'te bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Siverek'te bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Siverek'te bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Siverek'te bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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