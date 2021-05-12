Şanlıurfa'daki bilboardlardan Kudüs'e destek
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Şanlıurfa'daki bilboardlardan Kudüs'e destek

Şanlıurfa'daki bilboardlardan Kudüs'e destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Şanlıurfa'da cadde ve sokaklardaki bilboardlardan Kudüs'e destek mesajları verildi.

Şanlıurfa'da cadde ve sokaklardaki bilboardlardan Kudüs'e destek mesajları verildi.

Şanlıurfa'da kent genelindeki dijital bilboarlara Kudüs'e destek veren afişler yansıtıldı. Haliliye Belediyesi tarafından hazırlanan afişlerin yansıtıldı bilboarlarda "Haliliye'den Kudüs'e Selam" yazıldığı görüldü. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat imzasıyla yayımlanan mesaj, vatandaşların da büyük takdirini topladı. Belediye, sosyal medya hesaplarından da aynı afişleri yayımlayarak Filistinlilerin mücadelesine destek verip İsrail'in Mescidi Aksa'ya saldırısını kınadı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'daki bilboardlardan Kudüs'e destek
Şanlıurfa'daki bilboardlardan Kudüs'e destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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