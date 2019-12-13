Şanlıurfa'daki 3 kişinin öldürülmesine ilişkin dava

13.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:12

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi sulaması anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, 3 kardeşin öldürülmesine ilişkin açılan ve güvenlik nedeniyle Konya'ya alınan davanın duruşması görüldü.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan tutuklu sanıklar Aydın ve Metin Toraman ile suça süreklenen çocuk M.T, tutuksuz sanıklar Necmettin, Ahmet, Nuri, Müslüm Toraman, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Olayda 3 oğlunu kaybeden baba Mehmet Boğaakça, sanıklara en ağır cezanın verilmesini talep etti.

Mehmet Boğaakça'nın avukatı Kemal Ağar, Müslüm Toraman'ın oğlu M.T'nin bu suçu işlediğini düşündüklerini ifade ederek, Müslüm Toraman'ın ise olayın planlayıcısı olduğunu savundu.

Ağar, "Yaş küçüklüğü kullanılarak M.T'ye suç isnat edilmiştir. Tanık beyanlarında, sanıkların ellerinde uzun namlulu silahlarla tarlaya gelerek ateş etmeye başladığı belirtilmiştir. Gerekli cezaların verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Olayda yaralanan müşteki İmam Boğaakça da suçsuz yere kardeşlerinin öldürüldüğünü belirterek, "Olay yerine yanımıza geldiklerinde hepsinin ellerinde kalaşnikof tüfekler vardı. Anlattıkları gibi sadece bir tane silah yoktu ortada. Bizi canice katlettiler. En ağır cezayla cezalandırılsınlar." ifadesini kullandı.

İmam Boğaakça'nın avukatı İbrahim Halil Badıllı da tüm sanıkların olaya dahil olduğunu iddia ederek, tutuksuz yargılanan sanıkların da tutuklanmasını talep etti.

Sanıklardan Nuri ile Ahmet Toraman'ın avukatı Salih Bağış, olayın iki taraf arasında çıkan kavganın şiddetlenmesi sonucu söz konusu neticeyi doğurduğunu ileri sürdü.

Sanıkların kavga sırasında yaralanmalarının, karşı tarafın da bir eylem içinde olduğunu gösterdiğini öne süren Bağış, şöyle devam etti:

"Dosyanın bu mahkemeye geliş sebebi de güvenlik tedbiridir. Kriminal raporda, olayda kullanılan 4 silah belirtilmiştir. Bunlardan 1'i uzun namlulu, diğer 3'ü normal tabancadır. Müşteki tarafın ellerinde de atış artığı tespit edilmiştir. Yani onların ellerinde de silahlar vardır. Olay bir köy kavgasıdır. Biz, olay yerinde keşif yapılmasını, HTS ve bilirkişi raporları yapılmasını talep ediyoruz. Bunlar yapılırsa, Ahmet ve Nuri Toraman'ın olay yerine hiç gitmediği ortaya çıkacaktır."

Sanık Müslüm Toraman ise, kızı F.T'yi öldürtmek için plan yaptığı ve olayların buradan kaynaklandığına ilişkin iddialara yönelik, "Kesinlikle kızımı öldürtmek için plan yapmadım. Olayla bir alakam yoktur. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Müslüm Toraman'ın oğlu tutuklu sanık M.T. ise suçu işlediğini kabul ederek, "Bu olayla babamın bir ilgisi yoktur. Şahısları ben vurdum. İmam Boğaakça'nın da kafasına sıkmak istedim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 13 temmuz 2018 tarihinde, Höyükyanı Mahallesi'nde oturan ve güvenlik korucusu oldukları belirtilen Toraman ailesi ile komşu Gölcük Mahallesi'nde oturan Boğaakça aileleri arasında kavga çıkmış, arazi sulaması nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, Murat, Salih ve Ahmet Boğaakça öldürülmüştü. Zeki, Adil ve İmam Boğaakça kardeşler ise taş, sopa ve bıçakla yaralanmıştı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan Aydın Toraman, Metin Toraman ve suça süreklenen çocuk M.T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA