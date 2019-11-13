Şanlıurfa'da peş peşe şiddetli patlamalar
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Şanlıurfa'da peş peşe şiddetli patlamalar

Şanlıurfa'daki 20 Zırhlı Tugay Komutanlığı çevresinde patlamalar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

13.11.2019 23:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:19
Şanlıurfa'da peş peşe şiddetli patlamalar

'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bugün saat 22.50 sıralarında Şanlıurfa kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanılığı çevresinde 3 patlama meydana geldi. Kentin hemen tamamında duyulan şiddetli patlamaların ardından ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA
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