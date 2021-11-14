Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 20. kilometresinde henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen üç otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

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