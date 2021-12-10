ŞANLIURFA - Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Haberler
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ŞANLIURFA - Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Muhterem Karamanlı'nın (29) kullandığı 34 RT 2904 plakalı hafif ticari araç, Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'ndaki kavşakta Ömer Karagöz yönetimindeki 06 FH 2478 plakalı hafif ticari araçla çapıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, kavşakta bekleyen Cafer Baytemur idaresindeki 06 ACA 203 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücü Karamanlı (29) ile araçta yolcu olarak bulunan Kadriye (44), Mahmut (22), Ferza (2), Bermal Karamanlı (23) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle açıldı.

ŞANLIURFA - Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

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