Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
01.08.2020 22:13 | Son Güncelleme: 01.08.2020 22:52
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Birecik Köprüsü'nde sürücüleri belirlenemeyen 33 BHT 11, 27 D 4446, 27 AFM 932 ve 63 K 9586 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Kaynak: AA