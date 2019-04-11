Şanlıurfa'da, Zincirleme Kaza Anı Kamerada
ŞANLIURFA'da geçen Şubat ayında meydana gelen zincirleme kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı.
ŞANLIURFA'da geçen Şubat ayında meydana gelen zincirleme kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, 27 Şubat'ta Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Vedat Y. yönetimindeki 63 T 0838 plakalı taksi ile Havat K.'nin kullandığı 12 AB 050 ve Erdal B.'nin kullandığı 63 HT 856 plakalı otomobil, trafik ışıklarında çarpıştı. Zincirleme kazada Erdal B.'nin kullandığı ve devrilen otomobildeki 3 çocuk hafif şekilde yaralandı. Zincirleme kaza anı ise mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - Şanlıurfa
Kaynak: DHA