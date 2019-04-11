Şanlıurfa'da, Zincirleme Kaza Anı Kamerada

ŞANLIURFA'da geçen Şubat ayında meydana gelen zincirleme kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 27 Şubat'ta Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Vedat Y. yönetimindeki 63 T 0838 plakalı taksi ile Havat K.'nin kullandığı 12 AB 050 ve Erdal B.'nin kullandığı 63 HT 856 plakalı otomobil, trafik ışıklarında çarpıştı. Zincirleme kazada Erdal B.'nin kullandığı ve devrilen otomobildeki 3 çocuk hafif şekilde yaralandı. Zincirleme kaza anı ise mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - Şanlıurfa

Kaynak: DHA