Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 5 yaralı

ŞANLIURFA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşı şeride geçip 3 araca çarptı.

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 5 yaralı
02.06.2020 00:09 | Son Güncelleme: 02.06.2020 00:12

ŞANLIURFA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşı şeride geçip 3 araca çarptı. Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde GAP Bulvarında meydana geldi. 55 EE 163 plakalı otomobil, virajda ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil karşı yönde seyir halinde olan 3 araçla çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kaza ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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