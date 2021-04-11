Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
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Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Diyarbakır yolu üzerinde yer alan Narlıdere Köprülü Kavşağı'nda yaşandı. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen bir otomobil ile iki ticari araç çarpışarak zincirleme kazaya neden oldu. Kaza nedeniyle bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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