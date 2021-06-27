Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa Gaziantep Karayolu'nun 29'uncu kilometresinde meydana geldi. Suruç yönüne giden İlknur Bekşen yönetimindeki 27 V 7088 plakalı hafif ticari araç ve Hasan A.'nın kullandığı 52 BC 215 plakalı kamyonet ile sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil birbirine çarptı. Zincirleme kazayı görenler yerdeki yaralıların yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde İlknur Bekşen'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 7 yaralı ise ambulanslarla Şanlıurfa ve Suruç'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak