Şanlıurfa'da zincir marketlerde fiyat denetimi yapıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, zincir marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, kent genelindeki marketlerde ürünlerin reyonlarındaki fiyatları ile kasadaki fiyatları karşılaştırdı. Şüpheli buldukları etiket fiyatlarını kontrol eden ekipler, fiyat etiketlerini kasa fiyatlarıyla kıyasladı. Denetimler sırasında etiket fiyatı ile kasa fiyatı aynı olmayan firmalar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca, ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol eden ekipler, son kullanma tarihleri geçen ürünleri imha etmek üzere el koydu.

Ekiplerin, marketlerdeki fahiş fiyatın önüne geçmek amacıyla denetimlerin süreceği belirtildi.

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