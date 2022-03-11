CEYLANPINAR, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da zincir market ve yerel marketlere ceza yağdı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesinde market reyonlarında eksikleri fark eden ekipler, zincir marketlerin depolarında stoklanan operasyon düzenledi. Kent genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, haksız kazanç sağlayan zincir marketlere ceza yağdırdı.

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerde fırsatçılara taviz vermiyor. Son günlerde piyasalarda oluşan hareketlilik nedeni ile ekipler, stokçuluk başta olmak üzere fahiş fiyatlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen raf ile kasa fiyatı dengesizliği ve fahiş fiyat artışı ile depolarda ürün saklanarak stokçuluk yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti.

Ceylanpınar ilçe merkezinde ekiplerin yaptığı kontrollerde, fahiş fiyat farkı, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı ve stok yapılması gibi konular incelendi. Marketlerde ayçiçeği yağının raf fiyatlarını kontrol eden ekipler, yağda stokçuluk yapılıp yapılmadığını da denetliyor. Ekipler, stokçuluk ve fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit ettiği zincir market ve yerel marketlere yönelik cezai işlem uyguladı.

Başkan Soylu, Vatandaşlarımızı Fırsatçılara Ezdirmeyeceğiz

Vatandaşlarımızı fırsatçılara yedirmeyeceğini belirten Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ve Şanlıurfa il Ticaret Müdürlüğü ekiplerince Ceylanpınar ilçe genelinde marketlerde denetim yaptı. Yapılan denetim sonucunda bazı marketlerin raflarında kasa ve etiket uyuşmazlığının yanı sıra yağ ve çay şekerini satmadığı halde depolarında stokladığı tespit edilmiş olup ilgili marketlere cezai işlem uygulandı. Vatandaşlarımızı haksız kazanç sağlayanlara ezdirmemek için denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.