Son dakika gündem: ŞANLIURFA Şanlıurfa'da zeytin tenekesine başı sıkışan köpek kurtarıldı
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Son dakika gündem: ŞANLIURFA Şanlıurfa'da zeytin tenekesine başı sıkışan köpek kurtarıldı

13.03.2021 17:34 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:58

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da zeytin tenekesine başı sıkışan köpek kurtarıldıŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde boş arazide zeytin tenekesine başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'da zeytin tenekesine başı sıkışan köpek kurtarıldı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde boş arazide zeytin tenekesine başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ceylanpınar'da başını zeytin tenekesine sıkıştıran köpeği görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, uzun uğraşlar sonucu tenekeyi keserek köpeği kurtardı. Yara almadığı belirlenen köpek bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Son dakika gündem: ŞANLIURFA Şanlıurfa'da zeytin tenekesine başı sıkışan köpek kurtarıldı
Son dakika gündem: ŞANLIURFA Şanlıurfa'da zeytin tenekesine başı sıkışan köpek kurtarıldı
Son dakika gündem: ŞANLIURFA Şanlıurfa'da zeytin tenekesine başı sıkışan köpek kurtarıldı
Son dakika gündem: ŞANLIURFA Şanlıurfa'da zeytin tenekesine başı sıkışan köpek kurtarıldı
Son dakika gündem: ŞANLIURFA Şanlıurfa'da zeytin tenekesine başı sıkışan köpek kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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