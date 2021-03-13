Son dakika gündem: ŞANLIURFA Şanlıurfa'da zeytin tenekesine başı sıkışan köpek kurtarıldı
13.03.2021 17:34 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:58
Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da zeytin tenekesine başı sıkışan köpek kurtarıldıŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde boş arazide zeytin tenekesine başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şanlıurfa'da zeytin tenekesine başı sıkışan köpek kurtarıldı
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde boş arazide zeytin tenekesine başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ceylanpınar'da başını zeytin tenekesine sıkıştıran köpeği görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, uzun uğraşlar sonucu tenekeyi keserek köpeği kurtardı. Yara almadığı belirlenen köpek bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı