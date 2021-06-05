Şanlıurfa'da zehirli yılanlar görülmeye devam ediyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evin bahçesinde görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal alana bırakıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evin bahçesinde görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal alana bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale ilçe kırsalında bir evin bahçesinde yılan gören mahalle sakinleri, durumu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine mahalleye giden ekipler, yılanı yakalayarak doğal alana bıraktı. Vatandaşlar kısa sürede olay yerine giderek yılanı yakalayan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan sıcak havaların da etkisiyle son zamanlarda pek çok noktada ortaya çıkan ve çoğu zehirli olan yılanlar nedeniyle vatandaşlar da tedirginlik yaşamaya başladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı