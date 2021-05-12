Şanlıurfa'da zehirli engerek yılanları görüldü

Şanlıurfa'da zehirli engerek yılanları görüldü Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde uzunlukları 2 metreyi geçen ve dünyanın en zehirli yılanları olarak bilinen engereklerin dansı kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da zehirli engerek yılanları görüldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde uzunlukları 2 metreyi geçen ve dünyanın en zehirli yılanları olarak bilinen engereklerin dansı kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde engerek türü yılanlar görüldü. Dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olduğu bilinen ve ısırması halinde 10 dakika içerisinde öldürebilen engerek türü yılanların görülmesi korkuttu. Bozova ilçesine bağlı Boztepe kırsal mahallesinde tarlaya giden çiftçiler, yol üzerinde uzunlukları 2 metreyi geçen iki yılanı görünce cep telefonu kamerası ile kayıt almaya başladı. Bir süre yılanları uzaktan seyreden çiftçilerin yılanlara zarar vermediği görüldü. Engerek türü yılanlar bir süre dans ettikten sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI