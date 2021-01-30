Şanlıurfa'da zabıtadan fahiş fiyat denetimi
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Şanlıurfa'da zabıtadan fahiş fiyat denetimi

30.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:10
Şanlıurfa'da zabıtadan fahiş fiyat denetimi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında faaliyet gösteren iş yerlerinde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında faaliyet gösteren iş yerlerinde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde, yüksek fiyatlı satışın önüne geçip, vatandaşların mağduriyet yaşamaması hedefleniyor.

Çalışma kapsamında marketlerde denetleme yapan ekipler, ürünlerin raf fiyatları ve kasa fiyatlarını karşılaştırıp son kullanma tarihlerine baktı.

Denetimlerde fahiş fiyat uygulaması yapan işletmelere gerekli işlemler yapıldı.

Ayrıca, fahiş fiyatla karşılaşan vatandaşların durumu 4442263 numaralı Haliliye Belediyesi Beyaz Masa Hattı'na bildirmeleri istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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