Şanlıurfa'da zabıtadan bayram öncesi hijyen denetimi
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Şanlıurfa'da zabıtadan bayram öncesi hijyen denetimi

Şanlıurfa'da zabıtadan bayram öncesi hijyen denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, bayram öncesi gıda işletmelerinde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihine yönelik denetim yaptı.

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, bayram öncesi gıda işletmelerinde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihine yönelik denetim yaptı.

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Gıda işletmelerine yönelik rutin olarak sık sık denetim yapan zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde de ilçede faaliyet gösteren market, fırın, unlu mamuller ile kasapları hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihi, çalışanların kılık kıyafetlerinin temizliği ile iş yerlerinin mevzuata uygunluğu konusunda kontrol etti. Ekipler, üretimde kullanılan malzemeleri ve malzemelerin depolandığı alanlardaki hijyen durumunu detaylı şekilde inceledi. Pandemi tedbirleri konusunda da işletmelere uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, alışveriş sırasında maske ve mesafe kurallarına riayet edilmesini istediler. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da zabıtadan bayram öncesi hijyen denetimi
Şanlıurfa'da zabıtadan bayram öncesi hijyen denetimi
Şanlıurfa'da zabıtadan bayram öncesi hijyen denetimi
Şanlıurfa'da zabıtadan bayram öncesi hijyen denetimi
Şanlıurfa'da zabıtadan bayram öncesi hijyen denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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