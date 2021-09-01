Şanlıurfa'da Zabıta Teşkilatı'nın 195'inci kuruluş yıldönümü kutlandı
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Şanlıurfa'da Zabıta Teşkilatı'nın 195'inci kuruluş yıldönümü kutlandı

Şanlıurfa'da Zabıta Teşkilatı'nın 195'inci kuruluş yıldönümü kutlandı
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Zabıta Teşkilatı'nın 195'inci kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Zabıta Teşkilatı'nın 195'inci kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, etkinlikleri kapsamında araçlarıyla kortej oluşturarak sirenler eşliğinde şehir turu yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret eden zabıtalar, ziyarettin ardından Beyazgül ile esnaf ziyareti gerçekleştirerek karanfil dağıttı.

Zabıta Teşkilatı'nın 195'inci kuruluş yıldönümünü kutlayan esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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