Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden kaldırım işgal denetimi
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Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden kaldırım işgal denetimi

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden kaldırım işgal denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Ekipleri, vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçmek için denetimlerini sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Ekipleri, vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçmek için denetimlerini sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, cadde ve sokaklarda iş yerleri tarafından işgal edilen kaldırımların işgal edilmesinin önüne geçmek için denetimlerine devam ediyor. Şanlıurfa'nın farklı bölgelerinde denetimler gerçekleştiren zabıta ekipleri, işyeri sahiplerine uyarılarda bulunarak vatandaşların kaldırımları daha rahat kullanabilmeleri ve alışverişlerini daha iyi şartlarda yapabilmeleri için kurallara uyulması gerektiğini aktardı. Cadde ve sokaklara, kaldırımlara gelişigüzel konulan malzemeler bir yandan kötü bir görüntünün oluşmasına neden olurken diğer yandan vatandaşların kaldırımları kullanırken zorlanmalarına neden oluyor.

İşyeri sahiplerine ilk olarak sözlü uyarılar yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kurallara uymayan işyerleri hakkında gerekli işlemin yapılacağını da ifade etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden kaldırım işgal denetimi
Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden kaldırım işgal denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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