Şanlıurfa'da zabıta ekipleri vatandaşların taleplerini anında yerine getiriyor
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Şanlıurfa'da zabıta ekipleri vatandaşların taleplerini anında yerine getiriyor

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri vatandaşların taleplerini anında yerine getiriyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla dışarı çıkamayan vatandaşların taleplerini hızlı bir şekilde yerine getiriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla dışarı çıkamayan vatandaşların taleplerini hızlı bir şekilde yerine getiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda, kısıtlama dolayısıyla "Alo 153" İletişim Merkezine vatandaşlardan gelen talepler için çalışma yürütüyor.

Marketten vatandaşların alışverişini yapan zabıta ekipleri, fırına gidemeyenlerin ekmeklerini temin ederek evlerine teslim ediyor.

İlaca ihtiyacı olan hastaların ilaçlarını eczaneden temin eden ekipler, yolda kalanlar ile tedavilerinin ardından hastaneden taburcu olan vatandaşları da evlerine ulaştırıyor. Zabıta ekipleri, 65 yaş üstü ve engellilerin maaşlarını banka ve PTT şubelerinden çekerek ulaştırıyor.

Sahiplerinin yardım talebi doğrultusunda evcil hayvanları veteriner kliniğine götüren ekipler, herkesin yardımına koşmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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