Şanlıurfa'da zabıta ekipleri kasap ve fırınları denetledi

Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince kasap ile fırınlara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin ilçe genelindeki denetimleri kapsamında kasap ve fırınlarda hijyen, gramaj ve ruhsat denetimi gerçekleştirildi.

İşletmecileri maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda da uyaran ekipler, uymayan işletmeciler hakkında ise işlem yaptı.