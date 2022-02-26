Şanlıurfa'da zabıta ekipleri kantinlerde denetim yaptı - Haberler

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Şanlıurfa'da zabıta ekipleri kantinlerde denetim yaptı

AA, Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'da zabıta ekipleri kantinlerde denetim yaptı

Akçakale Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinlerinde denetim yaptı.

Akçakale Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinlerinde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, kantinlerdeki gıda ve içeceklerin fiyat etiketleriyle birlikte satışa uygun olup olmadığını denetledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, halk sağlığı için kurallara uymayanlara karşı asla taviz vermeyeceklerini belirtti.

Denetimlerin devam ettiğini ifade eden Yalçınkaya, "Sadece bugünler için değil, yarınlar için de çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz ve onların sağlığı her şeyden çok daha önemli. Geleceğimizin teminatı olan bu çocukları da korumak bizlerin görevi. Halk sağlığını riske atacak bir durum karşısında asla taviz vermeden çalışmalarımız sürecek. Zabıtamız ve tüm ekibimiz ile milletimizin hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.

AA / Yasin Dikme - Güncel

Mehmet Yalçınkaya, Zabıta, Güncel, Haberler

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