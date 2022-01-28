Şanlıurfa'da zabıta ekipleri işyerlerini denetledi - Haberler
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Şanlıurfa'da zabıta ekipleri işyerlerini denetledi

AA, Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'da zabıta ekipleri işyerlerini denetledi

Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri, market, fırın, kasap ve gıda satan işletmelerde denetim yaptı.

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri, market, fırın, kasap ve gıda satan işletmelerde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ilçe genelinde bulunan işletmelerde denetimleri devam ediyor. Vatandaşların sağlığını korumak için ilçedeki market, kasap, manav ve fırın gibi işletmelerde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, fahiş fiyat uygulamalarına karşı fatura fiyatı ve satış fiyatı karşılaştırması da gerçekleştirdi.

Özellikle halkın en yoğun şekilde hizmet aldığı marketler ve fırınlar üzerinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, işyerlerindeki ürünleri ve depolarını kontrol etti.

Denetimler sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, fırınlarda ekmekleri tartarak gramajlarını kontrol etti.

Ekipler, uygunsuz şekilde çalışan, hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmeyen işletmelere cezaiy işlem yaptı.

AA / Yasin Dikme - Güncel

Şanlıurfa, Karaköprü, Market, Zabıta, Güncel, Haber

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