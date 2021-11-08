Şanlıurfa'da zabıta ekipleri fırınları denetledi - Haberler
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Şanlıurfa'da zabıta ekipleri fırınları denetledi

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da zabıta ekipleri fırınları denetledi

Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince fırınlara yönelik denetim yapıldı.

Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince fırınlara yönelik denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin ilçe genelindeki denetimleri kapsamında fırınlarda hijyen, gramaj ve ruhsat denetimi gerçekleştirildi.

İşletmecileri maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda da uyaran ekipler, uymayan işletmeciler hakkında işlem yaptı.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
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