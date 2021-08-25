Şanlıurfa'da yüzlerce kilo atık, geri dönüşüme kazandırıldı
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Şanlıurfa'da yüzlerce kilo atık, geri dönüşüme kazandırıldı

Şanlıurfa'da yüzlerce kilo atık, geri dönüşüme kazandırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa'da Haliliye İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında kurulan sıfır atık marketinde, yüzlerce kilo kağıt ile bitkisel atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı.

Şanlıurfa'da Haliliye İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında kurulan sıfır atık marketinde, yüzlerce kilo kağıt ile bitkisel atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı.

Haliliye Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile geçirdiği geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında Devteyşti Mahallesinde Sıfır Atık Market kurdu. Geri dönüşüm noktasında önemli rol oynayan market kapsamında vatandaşlar, getirdikleri atıkların karşılığında temizlik malzemesi alarak, hem ev gereçlerine hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor. Atıkların gramajları karlığında puan sistemiyle çalışan marketten son 3 ay içerisinde binlerce aile faydalandı. Sıfır Atık Markete; son üç ay içerisinde toplamda 21 bin 640 kilogram karton, kağıt ve benzeri atıklar, bin 500 adet pil, 2 bin 226 litre bitkisel atık yağ ve 974 kilogram cam atıkları getirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında ilçedeki farklı noktalara geri dönüşüm atık noktaları kurulmuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da yüzlerce kilo atık, geri dönüşüme kazandırıldı
Şanlıurfa'da yüzlerce kilo atık, geri dönüşüme kazandırıldı
Şanlıurfa'da yüzlerce kilo atık, geri dönüşüme kazandırıldı
Şanlıurfa'da yüzlerce kilo atık, geri dönüşüme kazandırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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