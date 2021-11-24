ŞANLIURFA - Yurda yasa dışı yollarla giren 87 yabancı uyruklu kamyon kasasında yakalandı - Haberler
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ŞANLIURFA - Yurda yasa dışı yollarla giren 87 yabancı uyruklu kamyon kasasında yakalandı

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 87 kişi, gizlendikleri kamyonun kasasında yakalandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 87 kişi, gizlendikleri kamyonun kasasında yakalandı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup yabancı uyruklunun kamyonlarla batı illerine sevk edileceği bilgisine ulaştı.

Siverek-Diyarbakır Kara Yolu'nun 20'nci kilometresinde uygulama noktası oluşturan ekiplerce durdurulan bir kamyonun kasasında gizlenen 87 Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı.

Söz konusu kişiler, işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

ŞANLIURFA - Yurda yasa dışı yollarla giren 87 yabancı uyruklu kamyon kasasında yakalandı

ŞANLIURFA - Yurda yasa dışı yollarla giren 87 yabancı uyruklu kamyon kasasında yakalandı

ŞANLIURFA - Yurda yasa dışı yollarla giren 87 yabancı uyruklu kamyon kasasında yakalandı

ŞANLIURFA - Yurda yasa dışı yollarla giren 87 yabancı uyruklu kamyon kasasında yakalandı

ŞANLIURFA - Yurda yasa dışı yollarla giren 87 yabancı uyruklu kamyon kasasında yakalandı

ŞANLIURFA - Yurda yasa dışı yollarla giren 87 yabancı uyruklu kamyon kasasında yakalandı

ŞANLIURFA - Yurda yasa dışı yollarla giren 87 yabancı uyruklu kamyon kasasında yakalandı

ŞANLIURFA - Yurda yasa dışı yollarla giren 87 yabancı uyruklu kamyon kasasında yakalandı

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AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

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